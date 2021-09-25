61 регион превысил эпидпорог по гриппу

«Сегодня по итогам предыдущей недели мы видим превышение порогов по острым респираторным вирусным инфекциям и случаям уже гриппа в 61 субъекте», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, информация снимается по понедельникам, дальнейшая динамика станет ясна через несколько дней, однако «оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет».