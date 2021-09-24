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Попова заявила о начале сезона гриппа в России

RT на русском
22 минуты назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1» рассказала о ситуации с гриппом в России.

Попова рассказала об уникальных случаях гриппа в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тот грипп, к которому мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля», — заявила Попова.

Согласно данным на 24 сентября, за сутки в России выявили 21 379 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 376 374 случая COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Общество,Александр Гинцбург,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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