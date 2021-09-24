В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Роспотребнадзор дал советы по сбору грибов

РИА "ФедералПресс"иещё 1
1 час назад

Зачастую пищевые отравления грибами связаны с тем, что люди собирают незнакомые грибы. В Роспотребнадзоре рассказали, где собирать грибы и как ими не отравиться.

Роспотребнадзор дал совет по приготовлению грибов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Грибы трудно перевариваются и содержат много грибной клетчатки – хитина. Перед приготовлением грибы лучше отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить как обычно. Это поможет снизить в них содержание токсичных элементов», – отмечают в ведомстве.

Дело в том, что часто грибы собирают в неэкологичных местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты. В Роспотребнадзоре посоветовали не собирать грибы у дорог, в городских парках. В корзину стоит складывать только знакомые виды грибов, а срезать их лучше с ножкой. Все принесенные домой грибы нужно отсортировать по видам в тот же день.

Ранее сообщалось, перечислены грибы, которые помогают похудеть. Это шампиньоны, белые грибы, лисички, вешенки.

Общество,Роспотребнадзор,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители