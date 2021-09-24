Роспотребнадзор дал совет по приготовлению грибов

Зачастую пищевые отравления грибами связаны с тем, что люди собирают незнакомые грибы. В Роспотребнадзоре рассказали, где собирать грибы и как ими не отравиться.

«Грибы трудно перевариваются и содержат много грибной клетчатки – хитина. Перед приготовлением грибы лучше отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить как обычно. Это поможет снизить в них содержание токсичных элементов», – отмечают в ведомстве.

Дело в том, что часто грибы собирают в неэкологичных местах, где они накапливают соли тяжелых металлов, ядохимикаты. В Роспотребнадзоре посоветовали не собирать грибы у дорог, в городских парках. В корзину стоит складывать только знакомые виды грибов, а срезать их лучше с ножкой. Все принесенные домой грибы нужно отсортировать по видам в тот же день.