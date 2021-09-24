Пермский стрелок Бекмансуров пришел в себя

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября, улучшилось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, молодой человек пришел в сознание.

Фото: Соцсети Соцсети

По информации Telegram-канала Mash, у Бекмансурова амнезия. Стрелок говорит, что ничего не помнит.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате нападения погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и его серьезно ранил сотрудник ДПС.

В результате Бекмансуров впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему ногу. Позднее у студента отказали почки, и медики провели ему гемодиализ.