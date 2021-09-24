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Пермский стрелок Бекмансуров пришел в себя

Елена Прошина
42 минуты назад

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября, улучшилось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, молодой человек пришел в сознание.

Пермский стрелок Бекмансуров пришел в себя
Фото: СоцсетиСоцсети

По информации Telegram-канала Mash, у Бекмансурова амнезия. Стрелок говорит, что ничего не помнит.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате нападения погибли шесть человек, еще 47 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и его серьезно ранил сотрудник ДПС.

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В результате Бекмансуров впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему ногу. Позднее у студента отказали почки, и медики провели ему гемодиализ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийстве двух и более лиц»). Стрелку грозит пожизненное заключение. Бекмансурову назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Общество,Тимур Бекмансуров,ГИБДД,СКР,
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