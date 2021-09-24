«Спутник Лайт» одобрили в Египте

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») получила одобрение для применения в Египте, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока.