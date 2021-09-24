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«Спутник Лайт» одобрили в Египте

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
53 минуты назад

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») получила одобрение для применения в Египте, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник Лайт» одобрили в Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Вакцинация препаратом «Спутник Лайт» в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока.

Напомним, в феврале 2021 года в Египте была одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

Общество,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,
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