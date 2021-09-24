828 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 828 человек — это максимум с начала пандемии. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Накануне было зафиксировано 820 смертей — это было повторением антирекорда.

В Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37, Краснодарском крае — 33. Общее число смертей достигло 202 273.

За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 2893 — в Москве, 1874 — в Санкт-Петербурге, 1008 — в Московской области. Всего за время пандемии заразились 7 376 374 человек.