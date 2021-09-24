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В России решили контролировать производство воды

Lenta.ru
13 минут назад

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) хотят создать систему апробации воды, чтобы контролировать производство на всех этапах — от скважины до поставки в магазины, сообщает РБК.

В России ужесточат контроль за производством воды
Фото: Антон Ваганов / КоммерсантъАнтон Ваганов / Коммерсантъ

Такое решение принято из-за возможностей фальсифицирования воды на стадии упаковки, которую не решит обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», вводимая в стране с 1 декабря.

Система станет аналогом Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая действует для алкогольного рынка. В ней следить за продуктом начнут со стадии добычи из скважин.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что когда система заработает, потребитель сможет увидеть конкретную скважину, из которой взята вода в бутылке. Изменения коснутся природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральной столовой, лечебно-столовой и лечебной вод.

Общество,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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