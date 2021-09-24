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Лису покормили тушенкой с ложки в селе под Самарой.Видео

Александр Кузьмин
47 минут назад

Туристы угостили дикую лису в селе Ширяево в 25 километрах от Самары. Видео появилось в telegram-канале «Самара 1».

На кадрах видно, как навстречу едущим по проселочной дороге туристам встретилась дружелюбна Лиса. Плутовка быстро втерлась в доверие к молодым людям и начала просить еду. Туристы приняли решение не выходя из авто покормить животное тушенкой. Сначала они бросили небольшой кусочек на землю, после чего один из пассажиров автомобиля зачерпнул ложкой внушительное количество еду и протянул руку Лисе. Она с удовольствием полакомилась консервами. О судьбе дальнейшей прогулки с лисицей информации нет.

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