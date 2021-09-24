Экспатам могут отменить карантин в 14 дней

В России могут снять требование для экспатов соблюдать режим самоизоляции на срок в 14 дней после въезда в страну. Ассоциация «Русбренд» обратилась в Роспотребнадзор с просьбой изменить действующее регулирование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Как отмечается в обращении, иностранные топ-менеджеры уходят на карантин после въезда в РФ. Гражданам России в аналогичной ситуации можно просто сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 в течение трех дней. В «Русбренде» подчеркнули, что люди несут одинаковые риски, но к ним применяют разные требования.
В Минэкономразвития поддерживают отмену карантина для экспатов. Ведомство направило эти предложения в правительство.
В письме к Роспотребнадзор указано, что многие иностранные сотрудники компаний ставят себе вакцину, одобренную в России.
Правила въезда в страну для иностранных граждан были приняты в конце марта 2020 года. По прибытии они должны сдать анализ на коронавирусную инфекцию и соблюдать изоляцию в течение 14 дней. Под действующие исключения не попадают иностранные менеджеры. Также изоляция без надобности тем, кто приезжает в страну с краткосрочным визитом — максимум на три дня.