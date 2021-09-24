Назван простой способ победить осеннюю депрессию

Кандидат медицинских наук, психиатр Ольга Котова назвала простой способ улучшить осенью эмоциональное состояние, передает Sputnik.

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По словам врача, сокращение светового дня, понижение температуры воздуха понижают эмоциональный тонус. Это при определенных условиях может привести к осенней депрессии.

Ольга Котова отметила, что самый простой способ преградить путь депрессии - это добавить в жизнь побольше света.

«Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете», - объяснила врач.

По словам специалиста, в это время года особенно важно высыпаться. В связи с этим, нежелательно подолгу сидеть вечером перед компьютером.

«Мониторы излучают голубой свет, который не очень хороший. Нужно ограничивать время работы с компьютером», - посоветовала Котова.

По ее словам, если человек засиделся на ночь перед компьютером, то потом он будет плохо спать. Это негативно повлияет на его эмоциональное состояние.