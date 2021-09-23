Туристка посоветовала страну без ковидных ограничений

Туристка Диляра Зайнуллина рассказала порталу TourDom.ru об отпуске без ковидных ограничений, который она провела в Венгрии. Путешественница отправилась в Будапешт на восемь дней.

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«Нигде и ни для кого нет никаких коронавирусных ограничений. Если хотите наслаждаться отпуском, вам сюда. Здесь свободные люди. Я как будто вернулась в доковидные времена», - заявила Зайнуллина.

По ее словам, нигде в общественных местах никто не просит надевать маски. «Какие бы мероприятия и заведения мы ни посещали, вход везде свободный. Нет ни QR, ни HES-кодов. Никто не заставляет надевать масок: ни в метро, ни в общественном транспорте, ни в музеях и торговых центрах, ни в купальнях, ни при посещении концертов и соборов», - заявила туристка.

Сейчас Зайнуллина живет в Анталье и, по ее словам, турецкие антиковидные меры гораздо строже.

«Я лично для себя сделала приятный вывод, что хочу жить в Венгрии», - заключила она.

TourDom.ru отмечает, что в Венгрии действуют «необременительные» ограничения: они касаются мероприятий с болеем чем 500 участникам, попасть на них можно только с сертификатом о вакцинации.

Летом власти Венгрии разрешили полностью вакцинированным туристам из России свободно посещать страну без соблюдения карантина. Непривитие путешественники могут въехать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском языке (сделанным максимум за 72 часа до въезда).