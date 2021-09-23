Комбинированная вакцина, защищающая как от гриппа, так и от коронавируса, прошла испытание на безопасность. Начат набор добровольцев для ее клинических испытаний, рассказал глава НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов. Об этом и других новинках в области вакцинации и лечения коронавируса читайте в подборке «Рамблера».

Комбинированная вакцина

Препарат создан на основе ослабленного вируса гриппа. В доклинической стадии, при испытаниях на культуре клеток и животных вакцина показала свою эффективность и безопасность. Испытание на людях может начаться в конце этого года или начале следующего.

Новая вакцина вводится интраназально. Таким образом, она создает как общий иммунитет, так и локальный, в области верхних дыхательных путей. Это делает ее подходящей как для первичной, так и для повторной вакцинации, отметил глава НИИ гриппа.

О разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса в октябре 2020 года также сообщал глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Два месяца спустя он сообщил о переходе к стадии доклинических испытаний.

Капли в нос от коронавируса

Иммунолог Александр Полевщиков рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает интраназальную вакцину от коронавируса. Она создает не только антитела IgM и IgG, как уже существующие препараты, но и антитела IgА, сообщил врач. Таким образом, при ее использовании для ревакцинации создается комплексный иммунитет.

Сочетание прививок от гриппа и коронавируса

Сейчас действует правило, требующее выдержать 30-дневный интервал между прививками от гриппа и коронавируса. По словам Лиознова, проводятся исследования о том, можно ли делать эти прививки одновременно, и их результат будет получен уже в ближайшее время.

Измененная вакцина от гриппа

Состав вакцин от гриппа каждый год меняется, чтобы соответствовать конкретным штаммам. В состав российских препаратов 2021 года вошли штаммы, которые ранее не циркулировали в популяции. В двухвалентной вакцине это два вида штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырехвалентной к ним добавляется штамм В (Phuket/3073/2013). Сказать, какой из них будет доминировать, сложно, в различных странах фиксируются разные данные, рассказала «Известиям» заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева. Эти вакцины защищают от всего основного набора вирусов, рассказала она.

Четырехвалентная вакцина от гриппа

В августе Федеральное медико-биологическое агенство (ФМБА) зарегистрировало четырехвалентную вакцину от гриппа. Она защищает не от двух или трех, а сразу от четырех штаммов. Пока она рекомендована только взрослым, в будущем году ее применение, возможно, одобрят для детей от шести лет и пожилых людей, рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова. При этом в новой вакцине меньшее остаточное содержание куриного белка, чем в других препаратах, это важно для людей с аллергией.

Препарат для лечения коронавируса

Лекарство от коронавируса «МИР 19» завершает вторую стадию клинических исследований, рассказал в начале сентября директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов. По его словам, препарат продемонстрировал свою безопасность. Сейчас разрабатывается технология производства, чтобы сразу после регистрации «МИР 19» стал доступен как можно большему числу людей. Название «МИР» — аббревиатура, она означает «малые интерферирующие РНК», основной активный компонент. Лекарство воздействует на определенный участок генома вируса, после чего он легко удаляется из клеток. Самая эффективная форма лекарства — ингаляции, рассказал Хаитов.