В России сделали антиковидную вакцину для подростков

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков, которую разработали в центре Гамалеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Документы, касающиеся вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», отправили на экспертизу. По ее результатам Минздрав примет решение о регистрации препарата. Если это произойдет, вакцинация подростков будет исключительно добровольной и только с согласия родителей, подчеркнул Кузнецов.

В России зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи - двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Также в России зарегистрированы еще две вакцины от COVID-19 - это "КовиВак", производство которого ведет Центр Чумакова, и «ЭпиВакКорона», разработаная в новосибирском научном центре «Вектор».

«Спутник V» зарегистрировали первым в России. В авторитетном медицинском издании The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований препарата. Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

В июле журнал Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V».

По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента. К 23 сентября 2021 года препарат одобрили в 70 странах.

Однокомпонентный «Спутник» показал эффективность в 93,5 процента в ходе вакцинации в Парагвае. У привитых им не выявили серьезных нежелательных побочных эффектов, после него не было летальных исходов и случаев церебрального венозного тромбоза.