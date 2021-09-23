73-летняя депутат возглавила комиссию по молодежи

«Она работает с молодежью уже лет 50, поэтому у нее нет никаких препятствий найти общий язык. Она очень активный человек, с молодежью она умеет выстраивать взаимодействие и взаимопонимание. Я считаю, что она со своей задачей справится», — сказал Володин в интервью изданию «Подъем».