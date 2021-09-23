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Патриарх Кирилл запутался в Куликовской и Бородинской битвах

Lenta.ru
13 минут назад

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил ошибки и множественные оговорки в ходе проповеди в честь Рождества Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя. На опубликованную в YouTube запись обратил внимание протодиакон Андрей Кураев.

Патриарх Кирилл запутался в Куликовской и Бородинской битвах
Фото: Геннадий Гуляев / КоммерсантъГеннадий Гуляев / Коммерсантъ

В частности, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) перепутал церковные праздники и изначально упомянул о Покрове Пресвятой Богородицы, который отмечают в октябре. Позднее в ходе проповеди он указывал верное наименование.

Затем патриарх намеревался назвать некоторые исторические события, связанные с Богородицей, и высказался о Куликовской битве, однако, по мнению Кураева, спутал ее с Бородинским сражением, в результате которого ни одна из сторон не добилась победы.

«Нельзя сказать, что Дмитрий Донской на голову разбил татаро-монголов — этого не было. Но битва привела к ничейному результату (в действительности она окончилась победой русских — прим. "Ленты.ру")», — отметил он, однако позже добавил, что такой результат «означал моральное и реальное поражение Орды» и «это действительно была победа».

Кураев подчеркнул, что сайт патриархии не выложил данную проповедь в сеть, а телеканал «Спас» обрезал ее.

13 сентября патриарх Кирилл заявил, что духовное возрождение России стало возможно, в том числе, благодаря энергетическому сектору российской промышленности. «И, конечно, в этом движении вперед, в развитии экономики сыграл огромную, может быть, решающую роль "Газпром", газовая индустрия, энергетика наша», — заключил он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл занимает свой пост с 1 февраля 2009 года. В настоящее время ему 74 года.

Общество,Дмитрий Донской,Патриарх Кирилл,Андрей Кураев,Иисус Христос,РПЦ,Газпром,Lenta.ru,
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