На Госуслугах появится 17 новых сервисов

«Всего в плане у нас перевести в электронный формат к уже имеющимся еще 76 федеральных и 101 региональную услугу. 17 федеральных услуг переведем в цифру уже к концу года, остальные в 2022 году. По 39 региональным услугам сейчас готовятся типовые административные регламенты, но регионы уже могут начинать внедрять программы и сервисы на имеющихся платформах», — рассказал Зарубин.