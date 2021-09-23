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На Госуслугах появится 17 новых сервисов

Ura.Ru
48 минут назад

До конца года на сайте Госуслуг заработают 17 новых сервисов, заявил замдиректора Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры Юрий Зарубин на IX Всероссийском форуме региональной информатизации. Услуги будут касаться сфер здравоохранения, социального страхования и силового блока, уточнили URA.RU в ведомстве.

На Госуслугах появится 17 новых сервисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего в плане у нас перевести в электронный формат к уже имеющимся еще 76 федеральных и 101 региональную услугу. 17 федеральных услуг переведем в цифру уже к концу года, остальные в 2022 году. По 39 региональным услугам сейчас готовятся типовые административные регламенты, но регионы уже могут начинать внедрять программы и сервисы на имеющихся платформах», — рассказал Зарубин.

Госуслуги — одна из самых посещаемых интернет-площадок в стране. Ежемесячно на ней фиксируется более 10 млн посещений. На сайте официально подтверждено более 85 млн пользователей, а зарегистрировано более 142 млн человек.

Развитие портала является целью национального проекта «Цифровая экономика». До 2024 года согласно паспорту программы в электронный формат должны быть переведены все массовые социально значимые услуги.

Общество,Юрий Зарубин,
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