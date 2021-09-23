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В России выявили 21 438 случаев коронавируса

Москва24
51 минуту назад

За минувшие сутки в России подтвердили 21 438 новых случаев коронавируса. В 1 814 (8,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В России выявили 21 438 случаев коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Москву пришлось 3 445 случаев, на Санкт-Петербург – 1 698, на Московскую область – 936, на Самарскую область – 542, на Свердловскую область – 513, на Нижегородскую область – 502, на Воронежскую область – 499, на Ростовскую область – 469, на Пермский край – 461, на Иркутскую область – 374.

Всего в России зарегистрировано 7 354 995 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Республике Бурятия, Республике Алтай, Магаданской области и Карачаево-Черкесской Республике.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 820 человек, за весь период пандемии скончались 201 445 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 567 человек, за все время – 6 558 780.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснял он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.

Общество,Николай Крючков,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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