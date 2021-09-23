Самой популярной в России вакцины от COVID-19 станет больше

Производство вакцины от COVID-19 «КовиВак» расширено после замены оборудования. Модернизация прошла успешно и завершена ранее запланированного срока. Об этом заявил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

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По его словам, производство на новом оборудовании уже началось.

«Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», - заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована 20 февраля 2021 года. В августе в Центре имени Чумакова заявили, что она будет модифицирована под новые штаммы коронавируса. В частности, станет более эффективной против штамма «дельта», который сейчас наиболее активно распространяется в России. Ожидается, что препарат может выйти на рынок уже через год.