В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умерла актриса из фильма «Будулай, которого не ждут»

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад

В Витебске умерла заслуженная артистка Белоруссии Валентина Петрачкова, сообщили в Белорусском национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.

Умерла актриса из фильма «Будулай, которого не ждут»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Она скончалась 20 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти не уточняется, передает РИА «Новости».

Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы. Ее похоронят в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.

Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года служила в Коласовском театре. С 1981 года начала сниматься в кино, наиболее известными стали ее роли в фильмах «Тревоги первых птиц» (1985), «Красный остров» (1991), «Будулай, которого не ждут» (1993) и «В августе 44-го...» (2000).

Общество,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители