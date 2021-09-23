Умерла актриса из фильма «Будулай, которого не ждут»

Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года служила в Коласовском театре. С 1981 года начала сниматься в кино, наиболее известными стали ее роли в фильмах «Тревоги первых птиц» (1985), «Красный остров» (1991), «Будулай, которого не ждут» (1993) и «В августе 44-го...» (2000).