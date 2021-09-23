Министр здравоохранения Бразилии показал средний палец протестующим.Видео

Живущие в США бразильцы устроили акцию протеста против президента Болсонару и его правительства, которые, по мнению митингующих, не справляются с последствиями пандемии коронавируса. Во время проезда автобуса с министром, недовольные граждане показывали оскорбительные жесты всем пассажирам проезжающего транспортного средства, на что Кейрога ответил тем же - показал средний палец, после чего автобус быстро уехал.