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Астролог предсказал поворотный год четырем знакам

Елена Прошина
38 минут назад

Турецкий астролог Мурат Койун предсказал по-настоящему поворотный год четырем знакам Зодиака, пишет «Профиль».

Астролог предсказал поворотный год четырем знакам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как считает астролог, в 2022 голу Овнам нужно будет уделять особое внимание социальной среде и карьере. Люди, рожденные под этим знаком, смогут добиться финансовой стабильности. При этом Овны быстрее оценят свои реальные возможности, если смогут быстро привыкнуть к переменам. В любом случае, все сделанное в предстоящем году сулит им долгосрочную прибыль.

В следующем году быстрее будет проходить изменение внутреннего мира Близнецов. У них также будет больше возможностей для заработка и успешной карьеры. При выборе университета и путешествий им, возможно, придется проявлять осторожность.

По мнению астролога, 2022-й год будет очень важным для Раков. Людям этого знака придется переоценить свою жизнь и расширить взгляд на мир. Их могут ждать изменения в карьере, а также новые начинания. Большую роль в их будущем сыграют открывающиеся перед ними перспективы и путешествия.

Одни из основных счастливчиков предстоящего года – Рыбы. Они получат в подарок от судьбы большие возможности во всех сферах жизни. Их единственный враг - отсутствие внутренней мотивации. Астролог считает, что они могут добиться успеха, пока сохраняют эмоциональное равновесие.

Как отметил Койун, в целом в 2022 году главным акцентом будет духовное взаимодействие. Люди станут немного больше ориентироваться на себя, и этот процесс, как ожидается, будет достаточно сложным из-за интенсивных моментов конфронтации. Самые большие проблемы ожидаются во второй половине года.

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