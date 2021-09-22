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Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова

Вероника Полынина
25 минут назад

Советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова умерла в Витебске в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в Белорусском национальном академическом театре имени Якуба Коласа.

Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Тимофеевна Петрачкова», - сообщается на сайте театра.

Валентина Петрачкова служила в Коласовском театре с 1958 по 2014 год и за это время создала на сцене более 200 образов.

Она также сыграла запоминающиеся роли в кино: Евхимиху в «Знаке беды», Пелагею Хохлову в «Плаче перепелки», учительницу в «Белых одеждах», Макарьевну в сериале «Будулай, которого не ждут» и другие.

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О причинах смерти актрисы не сообщается.

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