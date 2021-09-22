В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова

Российская Газета
48 минут назад

20 сентября на 83-м году жизни в Витебске скончалась советская, белорусская актриса театра и кино Валентина Петрачкова.

Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Обширный некролог заслуженной артистки Республики Беларусь опубликован на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, в котором Петрачкова служила с 1958 года.

Валентина Петрачкова родилась в 1939 года в Рудне, Смоленская область. Закончила студию при театре имени Коласа. На экранах дебютировала в 1981-м, сыграв Адарью в двух лентах "Полесской хроники" - в "Людях на болоте" и "Дыхании грозы".

Трагические судьбы самых красивых советских актрис восьмидесятых

Далее - "Новая земля", "Тревоги первых птиц", "Знак беды", "Красный остров", "Белые одежды", "В августе 44-го ", "Будулай, которого не ждут" - с Купченко и Юматоваым, другие.

Общество,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители