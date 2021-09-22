"Смешной и добрый": бывшая девушка о пермском стрелке

Бывшая девушка, которая год встречалась с Тимуром Бекмансуровым, устроившим стрельбу в Пермском университете, считает его смешным и добрым парнем, который хорошо разбирается в истории и оружии. Об этом пишет Baza.

Фото: скриншот скриншот

Про характер

Видео дня

«Для меня он всегда был добрый, щедрый, обходительный, ухаживал, опрятный, всегда хороший был», - говорит девушка.

Про оружие

«Он увлекался, очень разбирался в истории», - говорит бывшая возлюбленная.

По ее словам, он много знал об оружии и рассказывал о нем. В школе Бекмансурову даже выделили целый урок на рассказ о Чеченской войне, о которой он знал все.

При этом молодой человек не делился со своей возлюбленной планами устроить стрельбу в университете.

«Он только рассказывал, как получал справки, и все. Про его планы о покупке оружия я тоже знала. Мне он объяснял, что собирал коллекцию и, возможно, оружие ему нужно для охоты». – рассказала она.

Про чувство юмора

По словам бывшей девушки, у Бекмансурова было хорошее чувство юмора, смешные шутки, они вместе часто прикалывались - на этой почве и стали общаться в седьмом классе.

«Смешной был мальчик», - добавила девушка.

Про отношение к религии

По словам бывшей девушки, он не придерживался какой-то определенной идеологии или религиозной философии.

«Наверное, его общий термин был, что все прогнило. Мир гнилой. Мигранты, развитие ЛГБТ, феминизма, радикального феминизма. Его это всегда раздражало, и людей, участвовавших в этом всем, он называл прогнившими тоже», – пояснила она.

Про трагедию в казанской школе

Как рассказала девушка, Бекмансуров считал Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе в мае 2021 года, «лохом», потому что тот не смог по своим заветам выполнить убийство и потому, что у него было плохое оружие для этого.

О расставании

Девушка рассказала, что они расстались мирно еще в мае.

«Пришли к общему знаменателю, что у наших отношений нет продолжения, и разошлись как бы на спокойной ноте», - сказала она.

По ее словам. она вложила в эти отношения целый год. У них была общая мечта, что Бекмансуров поступит в Пермский государственный национальный исследовательский университет, и они вместе будут ездить на пары. Она добавила, что молодой человек действительно туда поступил, но в вузе она его не видела и узнала она об этом только в день нападения на кампус.

«Если бы увидела, я бы, понятное дело, с ним бы и поздоровалась. Не чужие люди были», - пояснила девушка.