Экономим время: топ-5 лайфхаков

,Время — один из самых дефицитных ресурсов. Практически всем не хватает его на все, что нужно сделать. О способах сэкономить немного времени читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отслеживание времени

Видео дня

Чтобы грамотно планировать время, специалисты советуют сначала отследить, сколько времени уходит на обычные повседневные дела. Это поможет в дальнейшем избежать заведомо невыполнимых планов. Специалисты советуют «резервировать» время на крупные дела — например, не просто планировать уборку, а выделить под нее определенные часы. Такой подход помогает мобилизоваться.

Кроме того, важно оценить свои биоритмы и определить, в какое время дня работается наиболее продуктивно. На этот промежуток надо по возможности сдвигать самые сложные задачи.

Для рабочих задач существует популярная техника «Помодоро», построенная на временных интервалах. Это разделение времени работы на определенные промежутки с коротким отдыхом между ними. Классический интервал — 30 минут, разбитые на 25 минут работы и пятиминутки отдыха, но есть и другие варианты. Такое распределение времени, по мнению автора метода Франческо Чирилло, позволяет эффективно бороться с отвлечением внимания. В оригинальной методике для отслеживания времени применялся кухонный таймер в виде помидора, сейчас существует множество приложений как для телефона, так и для компьютера, которые делают это сами.

Избавиться от пожирателей времени

Смартфон помогает во многих делах, но он же способен «съесть» много лишнего времени. Для борьбы с этой проблемой существует множество мобильных приложений. Они делятся на две большие группы — тайм-трекеры, позволяющие оценивать, сколько времени вы тратите на различную активность, и блокировщики, которые просто закрывают доступ к соцсетям и развлечениям на заданное время.

Также существуют программы-«воспитатели», которые позволяют создавать полезные привычки или отказываться от неполезных. Они могут, в том числе помочь избавиться от сетевой аддикции.

Онлайн

Многие повседневные дела можно полностью или частично перенести в онлайн.

Покупки в интернете позволяют сэкономить время на поход в магазин и поиски нужного товара. Кроме того, заказать товары можно в любое время суток, не привязываясь к режиму работы торговых точек. Благодаря акциям и скидкам при этом можно сэкономить еще и деньги.

Онлайн-оплата счетов также экономит время по сравнению с походом в банк. Для тех счетов, размер которых не меняется каждый месяц, можно оформить автоматический платеж и вообще не тратить на них время.

Списки дел и расстановка приоритетов

Список задач, которые необходимо выполнить, в том или ином виде ведут практически все. Психологи считают, что очень важно не просто обдумывать, но и записывать перечень, так как это позволяет «разгрузить» мозг и не тратить его ресурсы.

Некоторые эксперты советуют вести список не на обычном листе или в приложении, а в датированном ежедневнике, сразу распределяя по дням — так список превращается в четкий план. Другие считают, что неважно, как именно это делается, главное — не просто фиксировать дела, а распределять приоритеты.

Мнения специалистов о том, с каких задач нужно начинать день — с важных или второстепенных, расходятся. Одни утверждают, что нужно прямо с утра браться за самое главное, и только потом делать другие дела. Другие советуют для раскачки браться за 1-2 мелких задачи. Так к моменту работы над главным делом дня в списке уже будут галочки «выполнено», а это положительно влияет на психологический настрой.

Несколько дел одновременно