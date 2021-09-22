"Очень своеобразный": студенты МГУ об отце 9-летней учащейся

Студенты психфака МГУ рассказали, как проходит учеба девятилетней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восьмилетнем возрасте и поступила в вуз. Как сообщает «КП», по Алисе видно, что девочка «совершенно нормальная», но имеет проблемы с социализацией, поскольку не ходила ни в школу, ни в детский сад.

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«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки – он дымит, и у нее восторг», – отметила собеседница издания.

Недавно на дистанционном занятии Алиса включала микрофон, что дало возможность всей аудитории услышать, что происходит в семье Тепляковых, а также перебивала преподавателя словами «Я это уже прочитала».

Однако основное внимание привлекает отец Алисы Евгений, который сопровождает девочку на занятиях.

«Папа этот вообще очень своеобразный. Кругом нос сует, все снимает, бузит», – рассказала учащаяся, отметив, что на первое занятие он вовсе пришел в шортах и футболке.

Ранее студенты уже жаловались на Теплякова – по их словам, мужчина грубит участникам университетских чатов. При этом сам Евгений отрицает обвинения.

Хоть ситуация и раздражает одногруппников Алисы, они относятся к ней с сожалением и симпатией, ведь девочка оказалась в вузе «не по своей вине».

Напомним, что Алиса Теплякова стала самой молодой россиянкой, которая освоила школьную программу и сдала ЕГЭ. В результате руководство МГУ согласилось зачислить девочку на психологический факультет на платной основе.