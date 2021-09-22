«Это довольно неприятный вариант вируса, он лучше уклоняется от антител за счет больших замен в антигенном портрете. Но пока "дельта" побеждает его из-за того, что у "мю" не изменилась конфигурация белкового участка, присоединяющегося к рецепторам, он просто не умеет так "прилипать". Но, если у этого штамма произойдет рекомбинация, появится новый вариант, то ситуация станет довольно непростой — он способен эффективно уклоняться как от постоковидного, так и от поствакцинального иммунитета. Так что, если "мю" сможет прилипать так же, как "дельта", это уже будет неприятно и страшно», — подчеркнул Чепурнов.