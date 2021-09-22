Вести с полей: все, что вы хотели знать о картошке, но стеснялись спросить

В России начался сезон сбора урожая картофеля. Производители чипсов, например Lays, заявили, что в этом году Россию могут ждать перебои с поставками хрустящей продукции, Минсельхоз же наоборот ожидает увеличения количества собранных клубней.

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"Рамблер" собрал для вас интересные факты об этом корнеплоде, уже 3 столетия радующего животы россиян.

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Во-первых, давайте разберемся, что же такое картофель? Вы наверняка слышали, что это ягода. Или овощ? Пора поставить точку, сам плод картофеля, который оказывается на наших столах - ягода. А вот растение - это вид многолетних клубненосных травянистых из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Впервые свое название картофель получил в 1596 году. Швейцарский анатом и ботаник Каспар Баугин назвал его так в совей работе «Theatri botanici», посвященной классификации растений.

Забавно, что картофель, по крайней мере в том, что касается имени, является родственником трюфеля - немецкое Kartoffel произошло от итальянского tartufo, tartufolo.

В Европу растение попало вместе с экспедициями из Нового Света, предположительно в 1551 году. Первое письменное упоминание о его употреблении в пищу относится к 1573 году, когда картошка была закуплена для пропитания в госпиталь Крови Иисусовой в Севилье.

А вот индейцам Южной Америки картофель был известен задолго до этого. Сейчас ученые считают, что его употребление в пищу началось еще 7-9 тысяч лет назад. Можно сказать, что картофель в мундире древнее пирамид. Инки даже считали по нему часы - стандартной единицей измерения считалось время, необходимое для варки картофеля, то есть примерно час. Они ему даже поклонялись как одушевленному существу.

Самую трагичную роль сыграл картофель в истории Ирландии. К середине 20 века корнеплод стал главной сельскохозяйственной культурой не слишком плодородной страны. На него приходилось до 80% урожая (была еще пшеница, но ее забирали англичане). Неудивительно, что когда патогенный микроорганизм Phytophthora infestans распространился по картофельным плантациям изумрудного острова, то начался массовый голод и отток населения в более "сытные" США. Многие ирландцы до сих пор считают эти события геноцидом, поскольку, как уже говорилось выше, англичане вывозили с острова почти всю сельхозпродукцию, даже когда в стране ежедневно умирали от голода по несколько сотен человек. Зато можно сказать, что картофель подарил нам президента Кеннеди.

Считается, что в Россию картофель впервые привез из Голландии Петр 1. Однако широкое распространение он получил только в середине 19 века. Поначалу крестьяне не доверяли новой культуре, что неудивительно, поскольку в то время нередкими были случаи отравления плодами.

Картофель - бесценный источник легкоусвояемых углеводов, в том числе и сахаров. Интересно, что уровень сахара сильно меняется в зависимости от температуры хранения. При температуре ниже 10 градусов сахар в картофеле постепенно растет, а при температуре выше 10 градусов - наоборот снижается. Так что если у вас диабет второго типа - храните картофель в тепле. Еще сладкий картофель темнеет при варке и вообще выглядит не очень.

В картофеле содержатся миристиновая и линоленовая кислоты, которые имеют важное значение для питания людей и животных, потому что наши организмы не способны ее синтезировать.

И вообще потребление 300 г картофеля обеспечивает получение организмом более 10 % дней нормы энергии, почти полную норму витамина С, около 50 % калия, 10 % фосфора, 15 % железа, 3 % кальция.

Годится картофель не только в пищу человеку. Очистками кормят животных как в деревнях, так и на крупных сельхоз производствах, а крахмал используется в фармацевтике в качестве наполнителя для порошков и таблеток.

Крупнейшим производителем картофеля является Китай, выращивающий более 100 млн тонн в год. Следом идут Россия и Индия. А вот крупнейший его экспортер - Нидерланды, отгружающие ежегодно картошки на $733 млн или до 18% всего экспорта. Что забавно, потому что крупнейший импортер этого продукта - соседняя Бельгия, закупающая его на $411 млн ежегодно.