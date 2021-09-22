Президентская академия и АНО «Диалог» договорились о сотрудничестве

Ректор Президентской академии Владимир Мау и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 22 сентября.

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Стороны, в частности, планируют проводить обучающие мероприятия как для студентов, так и для взрослых слушателей Академии, в том числе представителей органов власти и сотрудников Центров управления регионами (ЦУР), а также разрабатывать программы повышения квалификации.

Сотрудничество уже сейчас можно назвать очень продуктивным, полагает ректор Академии Владимир Мау.

«Мы будем развивать линейку совместных программ, и в том числе планируем начать новые образовательные проекты для открытого рынка», – отметил он.