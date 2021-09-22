В России утвердили новую схему лечения COVID-19

В Минздраве РФ утвердили новую версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в новой версии документа исключен препарат Умифеновир для больных с факторами риска. Кроме этого, включены обновленные схемы амбулаторного лечения, в том числе, препарат Будесонид.

«Были обновлены разделы, относящиеся к лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, разделы, которыми определяется тактика лечения, в том числе ведение беременных», — уточнили в пресс-службе Минздрава РФ.

В новом разделе «Антимикотическая терапия» даны рекомендации по специфике лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов. В раздел о терапии неотложных состояний включены рекомендации о рациональном использовании кислорода. Раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции дополнили данными о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.