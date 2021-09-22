В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России утвердили новую схему лечения COVID-19

Анна Безрукова
40 минут назад

В Минздраве РФ утвердили новую версию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в новой версии документа исключен препарат Умифеновир для больных с факторами риска. Кроме этого, включены обновленные схемы амбулаторного лечения, в том числе, препарат Будесонид.

«Были обновлены разделы, относящиеся к лабораторной диагностике COVID-19, лучевой диагностике, разделы, которыми определяется тактика лечения, в том числе ведение беременных», — уточнили в пресс-службе Минздрава РФ.

В новом разделе «Антимикотическая терапия» даны рекомендации по специфике лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов. В раздел о терапии неотложных состояний включены рекомендации о рациональном использовании кислорода. Раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции дополнили данными о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

Ранее главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Александр Баранов выразил мнение, что в России следует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для детей. Он считает, что в условиях эпидемии от добровольной вакцинопрофилактики следует отказаться.

Раскрыта тайна происхождения COVID-19

Общество,Видео,Александр Баранов,Минздрав РФ,
9
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители