Племянница допустила смерть Скрипаля и его дочери Юлии

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не исключила, что Сергея и Юлии может не быть в живых. Так она ответила на вопрос «Ленты.ру» о том, может ли исчезновение россиян быть связано с их смертью.

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По словам Виктории, она давно не общалась ни с Сергеем, ни с Юлией.

«Да, можно предположить, что их нет в живых. Потому что о том, что умерла бабушка, они знали, — во всяком случае, нас заверили, что им точно сообщили. Но ни соболезнований, ни цветов, ничего этого от них не было», — рассуждает Скрипаль.

При этом Виктория уверена, что если Сергей и Юлия живы, то живут на базе британской лаборатории Портон-Даун. Отца и дочь поселили отдельно друг от друга.

При этом в июне 2020-го газета The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Сергей и Юлия переехали в Новую Зеландию. Как утверждают британские власти, они были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.