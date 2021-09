Раскрыта история происхождения сибирских собак

Торговля, которую вели коренные народности Сибири, оказала существенное влияние на формирование современных пород сибирских собак. К такому выводу пришла проанализировавшая их происхождение международная команда исследователей, чья статья, раскрывающая историю происхождения пород, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.