Названо условие для этапирования Ефремова в театр из колонии

«Если этот документ вступит в силу, Ефремова можно будет этапировать на мероприятия театральные, киношные, которые будут проходить, потому что осужденных будут этапировать», - заявила Меркачева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам правозащитницы, поправка коснется «особо талантливых, гениальных» заключенных, которых «можно пересчитать на пальцах одной руки».

«Я не знаю ни одного участника фестивалей среди осуждённых, чтобы это был педофил или террорист, маньяк или убийца. Таких людей просто не допускают», - отметила она.

Ранее Министерство юстиции РФ предложило разрешить заключенным за хорошее поведение ходить на культурные мероприятия и спортивные матчи за пределами колонии. Также Минюст предложил разрешить осужденным, которые заняли призовые места в конкурсах, разрешить смотреть кино дополнительно не реже двух раз в неделю в течение месяца.