Очевидцы сняли на видео опасный поступок отдыхающих в Крыму

В Крыму двое подростков прыгнули со скалы в море. Опасный поступок отдыхающих в поселке Новый Свет запечатлели на камеру очевидцы, запись размещена в Instagram-аккаунте @crimea__love, который посвящен событиям в Республике Крым.
На видео один из ребят прыгает в воду с высокой отвесной скалы в воду. Забавы подростков вызвали возмущение у подписчиков. Некоторые из них раскритиковали рискованные прыжки.
«Дай бог, чтобы не мимо», «Прыжок в последний путь называется...», «Знал я одного человека, который так же нырнул. Итог: перелом шеи, полная неподвижность ниже головы», – прокомментировали ролик пользователи сети.