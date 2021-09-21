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Очевидцы сняли на видео опасный поступок отдыхающих в Крыму

Александр Кузьмин
36 минут назад

В Крыму двое подростков прыгнули со скалы в море. Опасный поступок отдыхающих в поселке Новый Свет запечатлели на камеру очевидцы, запись размещена в Instagram-аккаунте @crimea__love, который посвящен событиям в Республике Крым.

На видео один из ребят прыгает в воду с высокой отвесной скалы в воду. Забавы подростков вызвали возмущение у подписчиков. Некоторые из них раскритиковали рискованные прыжки.

«Дай бог, чтобы не мимо», «Прыжок в последний путь называется...», «Знал я одного человека, который так же нырнул. Итог: перелом шеи, полная неподвижность ниже головы», – прокомментировали ролик пользователи сети.

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