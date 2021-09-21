Очевидцы сняли на видео опасный поступок отдыхающих в Крыму

В Крыму двое подростков прыгнули со скалы в море. Опасный поступок отдыхающих в поселке Новый Свет запечатлели на камеру очевидцы, запись размещена в Instagram -аккаунте @crimea__love, который посвящен событиям в Республике Крым.

На видео один из ребят прыгает в воду с высокой отвесной скалы в воду. Забавы подростков вызвали возмущение у подписчиков. Некоторые из них раскритиковали рискованные прыжки.