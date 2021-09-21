Мишустин: в России появится IT-омбудсмен

В России появится институт IT-омбудсмена. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week-2021, сообщает РИА Новости.

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«Впервые в нашей стране появится институт IT омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», – заявил глава Кабмина.

Также Мишустин заявил о планах запустить программу стимулирования участия отечественного «бизнеса в международных open-source-альянсах». По словам премьера, у страны должна появиться собственная платформа в этой сфере, аналог GitHub.

Премьер-министр подчеркнул, что российские власти продолжат продвигать отечественные работки за рубеж и внедрять инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности. Кроме того, правительство собирается «создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу».

Напомним, что предложения ввести институт IT-омбудсмена появилось еще весной 2021 года. Как сообщает газета «Известия», тогда за нововведение выступила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, которая включает в себя крупнейших представителей отрасли. По мнению организации, в последнее время количество судебных разбирательств с IT-компаниями растет, а предпринимателям нужна защита от чрезмерного преследования.