В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мишустин: в России появится IT-омбудсмен

Елена Прошина
49 минут назад

В России появится институт IT-омбудсмена. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе видеообращения к участникам форума Kazan Digital Week-2021, сообщает РИА Новости.

Мишустин: в России появится IT-омбудсмен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в нашей стране появится институт IT омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере», – заявил глава Кабмина.

Также Мишустин заявил о планах запустить программу стимулирования участия отечественного «бизнеса в международных open-source-альянсах». По словам премьера, у страны должна появиться собственная платформа в этой сфере, аналог GitHub.

Премьер-министр подчеркнул, что российские власти продолжат продвигать отечественные работки за рубеж и внедрять инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности. Кроме того, правительство собирается «создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу».

Напомним, что предложения ввести институт IT-омбудсмена появилось еще весной 2021 года. Как сообщает газета «Известия», тогда за нововведение выступила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, которая включает в себя крупнейших представителей отрасли. По мнению организации, в последнее время количество судебных разбирательств с IT-компаниями растет, а предпринимателям нужна защита от чрезмерного преследования.

В начале сентября стало известно, что создание института вошло в «дорожную карту» второго пакета мер поддержки IT-отрасли, которую утвердило правительство.

Общество,Михаил Мишустин,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители