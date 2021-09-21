Россиянам предложили перенести новогодние праздники на май

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова предложила перенести пять новогодних праздничных дней на май. Об этом во вторник, 21 сентября, пишет «Интерфакс».

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Это целесообразнее, поскольку весной у россиян больше возможностей выехать на природу, считает эксперт.

Ранее Буянова также рассказывала, что брать отпуск стоит до или сразу после начала новогодних каникул, чтобы продлить его за счет праздничных дней. Специалисты считают, что в 2022 году лучше всего отдыхать в апреле, июне и декабре.