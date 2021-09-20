Необычный танец россиян на курорте.Видео

Россияне устроили вечеринку на улицах популярного курортного поселка Дивноморское под Геленджиком и восхитили пользователей сети. Необычный танец сняли на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @chp_anapa_1.

На кадрах видно, как группа людей из трех человек исполняет танец. Женщина в коротком платье и рубашке катит за собой музыкальную колонку на колесиках, двое мужчин идут за ней, подпрыгивая и размахивая руками. На них надеты пляжные шорты и сандалии.