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Ливень затопил красную дорожку "Кинотавра"

Газета.Ruиещё 1
45 минут назад

Сильный ливень затопил красную дорожку 32-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, сообщает Telegram-канал Super.

Ливень затопил красную дорожку "Кинотавра"
Фото: SuperRu/TelegramSuperRu/Telegram

Ураган повалил баннеры и заборы, пока гости киносмотра смотрели фильм в Зимнем театре.

Ранее жители Сочи пожаловались на невозможность посмотреть на знаменитостей — гостей кинофестиваля «Кинотавр».

Сочинцы объяснили, что площадку фестиваля обнесли забором. В пресс-службе «Кинотавра» отметили, что организаторов тоже огорчает тот факт, что жители и гости города Сочи не могут стать полноценными участниками мероприятия, как это было до коронавирусных ограничений.

«С прошлого года мы строго соблюдаем все рекомендации и требования властей Краснодарского края, в том числе и Роспотребнадзора. Именно с этим связаны все ограничения. Мы надеемся, что следующий год позволит нам всем – и участникам фестиваля, и сочинцам – стать снова ближе друг к другу, и очень скучаем по живой реакции зрителей», — уточнили в пресс-службе.

Общество,Роспотребнадзор,
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