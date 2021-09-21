Ливень затопил красную дорожку "Кинотавра"

Сильный ливень затопил красную дорожку 32-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, сообщает Telegram-канал Super.
Ураган повалил баннеры и заборы, пока гости киносмотра смотрели фильм в Зимнем театре.
Ранее жители Сочи пожаловались на невозможность посмотреть на знаменитостей — гостей кинофестиваля «Кинотавр».
Сочинцы объяснили, что площадку фестиваля обнесли забором. В пресс-службе «Кинотавра» отметили, что организаторов тоже огорчает тот факт, что жители и гости города Сочи не могут стать полноценными участниками мероприятия, как это было до коронавирусных ограничений.
«С прошлого года мы строго соблюдаем все рекомендации и требования властей Краснодарского края, в том числе и Роспотребнадзора. Именно с этим связаны все ограничения. Мы надеемся, что следующий год позволит нам всем – и участникам фестиваля, и сочинцам – стать снова ближе друг к другу, и очень скучаем по живой реакции зрителей», — уточнили в пресс-службе.