Ливень затопил красную дорожку "Кинотавра"

«С прошлого года мы строго соблюдаем все рекомендации и требования властей Краснодарского края, в том числе и Роспотребнадзора. Именно с этим связаны все ограничения. Мы надеемся, что следующий год позволит нам всем – и участникам фестиваля, и сочинцам – стать снова ближе друг к другу, и очень скучаем по живой реакции зрителей», — уточнили в пресс-службе.