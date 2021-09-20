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Москвичей предостерегли от путешествий по российской глубинке

Елена Прошина
1 час назад

Туристов с московскими номерами призвали аккуратнее передвигаться по глубинке России на своих автомобилях. Как рассказал путешественник Илья в своем блоге Skazka_Travel на «Яндекс Дзен», это касается не всех регионов, но в целом жителям столицы не рады почти везде.

Москвичей предостерегли от путешествий по российской глубинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, автор блога отметил, что на юге номера с московским кодом региона «777» сразу вызывают повышенный интерес от местных жителей.

«Сразу все видят, приехали москвичи. Деньги у москвичей есть, значит можно заработать. Так очень часто делают инспекторы ГАИ в Краснодарском крае с московскими туристами», – отметил путешественник.

Однако есть и исключения. Например, глухие деревни на севере страны, где гостям из столицы всегда рады. Автор объяснил такое положение дел наличием почти у каждой семьи родственников в Москве, а потому для них это «почти родная земля». Однако местные жители все равно могут накручивать цены, хоть и вести себя в целом доброжелательно.

Также нюансы могут быть за Уралом. По словам автора блога, чем дальше уедешь – «тем менее комфортно москвичу будет находиться в глубинке».

«В некоторых деревнях Читинской области и Забайкалья говорят, что лучше вообще не приезжать с московским номером. Могут кидать камнями, а могут и побить, когда узнают о вашей прописке», – написал Илья.

По его мнению, это происходит из-за менталитета жителей некоторых мест. Путешественник призвал москвичей быстро проезжать деревни и нигде не останавливаться.

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