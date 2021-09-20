Эксперт рассказала о нюансах «гаражной амнистии»

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала, что воспользоваться «гаражной амнистией» не смогут люди, купившие гараж у частных лиц и компаний без необходимого оформления. Об этом сообщает «Прайм».

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«Гаражная амнистия» стартовала в России 1 сентября 2021-го и продлится до 2026 года. Она распространяется на гаражи, построенные на принадлежащей муниципалитетам земле до 30 декабря 2004 года, а также на объекты в гаражно-строительных кооперативах.

Для приобретения прав на земельный участок с гаражом в рамках амнистии нужно предоставить данные о выплате пая в гаражном кооперативе, старое решение о распределении гаража, чеки об оплате платежей при эксплуатации, а также документы технической инвентаризации.

Солдатова подчеркнула, что амнистия не распространяется на гаражи, построенные с нарушениями или без законного основания.

«Для того, чтобы воспользоваться гаражной амнистий, необходимо предъявить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива. Если этих документов нет, то собственность оформлена не будет», - отметила Солдатова.

Под амнистию не попадают и гаражи, купленные у юридических или физических лиц «без соответствующего оформления».