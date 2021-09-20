В Москве начали торговать местами в очереди за iPhone

После анонса новых айфонов предприимчивые жители Москвы традиционно стали торговать местами в очереди за вожделенными новинками. На сервисе объявлений «Авито» россияне просят до 140 000 рублей за то, чтобы три ночи постоять в очереди за iPhone 13. При этом цена самого дорогого гаджета — iPhone 13 Pro Max — начинается от 109 990 рублей.
На появление объявлений обратил внимание телеканал «Рен-ТВ».
«Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09 —140 000 (с ночёвкой), 22.09 — 110 000 (с ночёвкой), 23.09 — 80 000 (с ночёвкой)», — говорится в одном из них.
Продавать новые айфоны в России начнут 24 сентября. Таким образом, автор объявления готов отстоять в очереди три дня — с 21 сентября до старта продаж — за 140 000 рублей.
Другой пользователь предложил занять очередь «всего» за 40 000 рублей в сутки. За три дня пакет его услуг обойдётся в 120 000 рублей. Есть и более дешёвые варианты — некоторые назвали ценник в 10 000 рублей за сутки в очереди.
Обновлённую линейку айфонов Apple презентовала 14 сентября. Предзаказ на новые iPhone откроется 22 сентября. Стоимость гаджетов в России:
Принципиально нового в линейке нет, заявили эксперты. Среди нововведений — шестиядерный процессор Apple A15 Bionic, укороченная на 20% «чёлка», улучшенный OLED-экран у некоторых моделей, новые широкоугольные камеры и возможность снимать с расстояния в 2 см.
В преддверии презентации Apple россияне стали избавляться от своих старых гаджетов. По данным «Авито», по сравнению с первой неделей осени 2020 года объявлений о продаже устаревающих моделей iPhone стало в 3,6 раза больше.