В Москве начали торговать местами в очереди за iPhone

Пользователи айфонов изменили привычке выстраиваться в длинные очереди только в пандемийном 2020 году. Тогда после старта продаж около магазина техники на Тверской не дежурило ни одного человека, а к утру у входа столпились всего десяток граждан. Несмотря на это, места в очереди всё равно продавали: в Петербурге цены начинались от 7000 рублей, в Москве — от 9900 рублей. За места в начале очереди в обоих городах просили около 100 000 рублей. В 2019 году, когда выходил iPhone 11, цена за место в очереди в магазин на Тверской могла достигать полумиллиона рублей.