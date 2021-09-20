В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Москве начали торговать местами в очереди за новыми айфонами. Ценник перевалил за 100 тысяч рублей

Секрет Фирмы
1 час назад

После анонса новых айфонов предприимчивые жители Москвы традиционно стали торговать местами в очереди за вожделенными новинками. На сервисе объявлений «Авито» россияне просят до 140 000 рублей за то, чтобы три ночи постоять в очереди за iPhone 13. При этом цена самого дорогого гаджета — iPhone 13 Pro Max — начинается от 109 990 рублей.

В Москве начали торговать местами в очереди за iPhone
Фото: AppleApple

На появление объявлений обратил внимание телеканал «Рен-ТВ».

«Отстою в очереди за новым айфоном 13. 21.09 —140 000 (с ночёвкой), 22.09 — 110 000 (с ночёвкой), 23.09 — 80 000 (с ночёвкой)», — говорится в одном из них.

Продавать новые айфоны в России начнут 24 сентября. Таким образом, автор объявления готов отстоять в очереди три дня — с 21 сентября до старта продаж — за 140 000 рублей.

Apple откажется еще от одной детали при продаже iPhone 13

Другой пользователь предложил занять очередь «всего» за 40 000 рублей в сутки. За три дня пакет его услуг обойдётся в 120 000 рублей. Есть и более дешёвые варианты — некоторые назвали ценник в 10 000 рублей за сутки в очереди.

Обновлённую линейку айфонов Apple презентовала 14 сентября. Предзаказ на новые iPhone откроется 22 сентября. Стоимость гаджетов в России:

  • iPhone 13 mini — от 69 990 рублей;
  • iPhone 13 — от 79 990 рублей;
  • iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей;
  • iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

Принципиально нового в линейке нет, заявили эксперты. Среди нововведений — шестиядерный процессор Apple A15 Bionic, укороченная на 20% «чёлка», улучшенный OLED-экран у некоторых моделей, новые широкоугольные камеры и возможность снимать с расстояния в 2 см.

В преддверии презентации Apple россияне стали избавляться от своих старых гаджетов. По данным «Авито», по сравнению с первой неделей осени 2020 года объявлений о продаже устаревающих моделей iPhone стало в 3,6 раза больше.

Пользователи айфонов изменили привычке выстраиваться в длинные очереди только в пандемийном 2020 году. Тогда после старта продаж около магазина техники на Тверской не дежурило ни одного человека, а к утру у входа столпились всего десяток граждан. Несмотря на это, места в очереди всё равно продавали: в Петербурге цены начинались от 7000 рублей, в Москве — от 9900 рублей. За места в начале очереди в обоих городах просили около 100 000 рублей. В 2019 году, когда выходил iPhone 11, цена за место в очереди в магазин на Тверской могла достигать полумиллиона рублей.
Общество,Apple,
4
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители