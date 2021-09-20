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В России выявили 19 744 новых случая коронавируса

Lenta.ru
37 минут назад

За минувшие сутки в России выявили еще 19 744 случая коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 7 294 672. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 20 сентября.

В России выявили 19 744 новых случая коронавируса
Фото: ТАССТАСС

19 744 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее зафиксировали 20 174 случая заражения. Прирост составил 0,27.

Больше всего заражений выявили в Москве (2469), Санкт-Петербурге (1137) и в Московской области (1098). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (7), Ненецком-автономном округе (10) и в Магаданской области (23).

За сутки скончались 778 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 198 996 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 11 992, общий — 6 510 674.

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