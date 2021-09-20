В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дмитрий Певцов лидирует в Медведковском округе на выборах в Госдуму в Москве

ТАСС
29 минут назад

Актер и самовыдвиженец Дмитрий Певцов находится на первом месте после обработки 86,2% протоколов в одномандатном округе 200 на выборах в Госдуму в Москве. Соответствующие данные опубликованы на табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Актер Певцов вышел в лидеры в своем округе
Фото: ТАССТАСС

Так, у Певцова 38,7% голосов, следом идет коммунист Денис Парфенов, у которого 25,7% голосов. Юрий Загребной из "Справедливой России" в Медведковском округе набирает 8,2% голосов.

Ранее руководитель штаба Алексей Венедиктов сообщил, что все данные онлайн-голосования по одномандатным округам в Госдуму загружены. Сейчас в статистике отображается результат обработки как электронных, так и - по мере поступления - бумажных бюллетеней.

ЦИК подсчитал более 60% голосов

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Госдумы началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней.
Общество,Денис Парфенов,Алексей Венедиктов,Дмитрий Певцов,Мосгордума,Справедливая Россия,Центризбирком России,Госдума,
8
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители