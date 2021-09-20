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В российских магазинах хотят выделить отдельную полку под органическую еду

Газета.Ru
23 минуты назад

Торговые сети могут обязать выделять отдельные полки с органической продукцией. Данную инициативу сейчас рассматривает Минсельхоз, пишут "Известия".

В магазинах захотели выделить отдельную полку под органическую еду
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

Как рассказал источник изданию и подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко ведомство занято разработкой концепции развития производства органической продукции.

Программа охватывает период до 2030 года. В Союзе считают, что нужно оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также выбрать мероприятия для ее осуществления. В рамках обсуждения проекта торговые сети получили поручение от Минсельхоза выделить отдельную полку в магазинах для органической еды.

Ранее российские ученые создали "электронный нос" для определения свежести продуктов. Полученные сенсоры не требуют большой мощности батареи, стабильны при высокой влажности и способны распознать наличие всего 30 молекул диоксида азота или этилмеркаптана, обеспечивающего "запах газа", среди миллиарда молекул азота и кислорода, из которых состоит воздух.

Общество,Минсельхоз,газета "Известия",
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