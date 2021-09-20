В магазинах захотели выделить отдельную полку под органическую еду

Торговые сети могут обязать выделять отдельные полки с органической продукцией. Данную инициативу сейчас рассматривает Минсельхоз, пишут "Известия".

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

Как рассказал источник изданию и подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко ведомство занято разработкой концепции развития производства органической продукции.

Программа охватывает период до 2030 года. В Союзе считают, что нужно оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также выбрать мероприятия для ее осуществления. В рамках обсуждения проекта торговые сети получили поручение от Минсельхоза выделить отдельную полку в магазинах для органической еды.