В магазинах захотели выделить отдельную полку под органическую еду

Торговые сети могут обязать выделять отдельные полки с органической продукцией. Данную инициативу сейчас рассматривает Минсельхоз, пишут "Известия".
Как рассказал источник изданию и подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко ведомство занято разработкой концепции развития производства органической продукции.
Программа охватывает период до 2030 года. В Союзе считают, что нужно оценить состояние отрасли, цели ее развития и сценарии, а также выбрать мероприятия для ее осуществления. В рамках обсуждения проекта торговые сети получили поручение от Минсельхоза выделить отдельную полку в магазинах для органической еды.
Ранее российские ученые создали "электронный нос" для определения свежести продуктов. Полученные сенсоры не требуют большой мощности батареи, стабильны при высокой влажности и способны распознать наличие всего 30 молекул диоксида азота или этилмеркаптана, обеспечивающего "запах газа", среди миллиарда молекул азота и кислорода, из которых состоит воздух.