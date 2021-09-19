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Названа неожиданная причина набора веса

Ювелина Бернст
40 минут назад

Заложенность носа может стать причиной набора веса, сообщает турецкое издание Milliyet.

Названа неожиданная причина набора веса
Фото: Fotolia / Win NondakowitFotolia / Win Nondakowit

СМИ пишет, что заложенность носа не позволяет человеку полноценно дышать, особенно ночью. Человек, страдающий данным недугом, плохо спит, из-за чего у него не вырабатываются вещества, регулирующие метаболизм. В результате происходит набор веса.

Кроме этого, из-за того что нос не дышит, человек обычно спит с открытым ртом, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, и опять таки замедляет процесс сжигания жира в организме.

Более того, такой человек ночью не может до конца расслабиться и всегда находится в состоянии стресса, что увеличивает выработку гормона стресса - кортизола, который так же провоцирует образование жира в организме.

Таким образом, чтобы нормализовать вес, нужно наладить дыхание и сон.

Как правило, к заложенности носа приводит искривление носовой перегородки, отек, либо аллергия, говорится в материале.

В США за время пандемии COVID-19 увеличилось число страдающих ожирением детей, сообщил ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Общество,Газета Milliyet,
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