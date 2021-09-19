Названы главные факторы риска инфаркта и инсульта

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала, как возраст, пол и некоторые заболевания влияют на риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Фактор риска, как это не странно звучит, — возраст. Пациенты до 18 лет тоже имеют высокий фактор риска. Также фактором риска является пол. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин», - сообщила Козлова.

По ее словам, когда у пациента присутствует и онкология, и проблемы с сердечно-сосудистой системой, фактором повышенного риска становится женский пол, - у женщин осложнения наблюдаются чаще.

Но самой серьезной опасности возникновения осложнений на сердце и сосуды подвергаются, по мнению Козловой, люди, с диагнозами: артериальная гипертензия, сахарный диабет, нарушения липидного обмена и повышенный уровень холестерина.

Она отметила, что в случае онкологического заболевания также имеет большое значение следующее обстоятельство: проводится ли пациенту только химиотерапия или же она сочетается с лучевой. Врач пояснила, что когда имеет место несколько факторов воздействия на организм, повышается риск развития кардиотоксичности.