Венедиктов стал победителем в розыгрыше «Миллион призов»

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что тоже выиграл сертификат на 10 тысяч рублей в розыгрыше «Миллион призов», передает РИА «Новости».

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Ранее Венедиктов рассказал, что обладателем 10 тысяч рублей стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам главреда «Эха Москвы», и он, и Песков направят свой выигрыш в благотворительный фонд.

Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, где 1 балл эквивалентен 1 рублю.

Призовые баллы можно обменять на промокоды партнеров программы «Миллион призов» до 31 декабря этого года. Ими также можно до 1 апреля 2022 года оплатить товары и услуги или совершить покупки в аптеках, кафе и ресторанах.