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В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
55 минут назад

За минувшие сутки в России выявили 19 744 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

19 744 новых случаев COVID выявили в России
Фото: ТАССТАСС

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2469, Санкт-Петербурге – 1137, Московской области – 1098.

Всего в стране выявили 7 294 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 510 674 человек, из них 11 992 человека вылечились за последние сутки.

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Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 996 человек.

Накануне, 19 сентября, в России выявили 20 174 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 430.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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