Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха осенью

Осенью российские семьи с детьми могут отправиться в морское путешествие на побережье Черного моря или за границу, а также совершить культурные поездки в города России, рассказал Ura.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

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В период окончания бархатного сезона из популярных направлений - морские путешествия, сообщил Горин. Это Крым, Краснодарский край в России, а также Турция и Египет.

В осенние школьные каникулы также популярны культурно-познавательные поездки и экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Псков и Нижний Новгород.

В качестве альтернативного направления эксперт назвал Объединенные Арабские Эмираты, где в это время года «самая лучшая погода».