Россиянам назвали самые популярные направления для отдыха осенью

Осенью российские семьи с детьми могут отправиться в морское путешествие на побережье Черного моря или за границу, а также совершить культурные поездки в города России, рассказал Ura.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
В период окончания бархатного сезона из популярных направлений - морские путешествия, сообщил Горин. Это Крым, Краснодарский край в России, а также Турция и Египет.
В осенние школьные каникулы также популярны культурно-познавательные поездки и экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Псков и Нижний Новгород.
В качестве альтернативного направления эксперт назвал Объединенные Арабские Эмираты, где в это время года «самая лучшая погода».
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел собственное исследование и выяснил, что самыми желанными местами россиян для осеннего отдыха являются Турция, Крым и Абхазия. Также жителям России нравится отдыхать осенью на Кавказе, в Грузии и на Кипре.