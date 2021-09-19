Политолог предсказал полный переход РФ на онлайн-голосование

Онлайн-голосование является наиболее перспективным. В ближайшие годы Россия полностью перейдёт на такой формат волеизлияния, сообщил «РЕН ТВ» политолог Дмитрий Гусев.

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По его прогнозу, это случится через пять-семь лет. В настоящее время в российских государственных структурах большое количество услуг предоставляется гражданам в электронном виде. Похожая ситуация складывается в других государствах.

Политолог считает, что онлайн-голосование выбирают для себя организованные и мобильные люди, поэтому результаты в данном сегменте могут отличаться от общих итогов голосования.

В России 19 сентября 2021 года определен как единый день голосования, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ, губернаторов российских регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.

Ранее в СМИ появились фотографии Путина, сделанные в его рабочем кабинете во время электронного голосования. Самые внимательные россияне разглядели, что на ручных часах президента окошко с датой показывало 10 сентября. При этом президент дистанционно выбрал кандидатов накануне, 17 сентября.