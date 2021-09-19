В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Политолог предсказал полный переход России на онлайн-голосование

Елена Прошина
49 минут назад

Онлайн-голосование является наиболее перспективным. В ближайшие годы Россия полностью перейдёт на такой формат волеизлияния, сообщил «РЕН ТВ» политолог Дмитрий Гусев.

Политолог предсказал полный переход РФ на онлайн-голосование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его прогнозу, это случится через пять-семь лет. В настоящее время в российских государственных структурах большое количество услуг предоставляется гражданам в электронном виде. Похожая ситуация складывается в других государствах.

Политолог считает, что онлайн-голосование выбирают для себя организованные и мобильные люди, поэтому результаты в данном сегменте могут отличаться от общих итогов голосования.

В России 19 сентября 2021 года определен как единый день голосования, когда состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ, губернаторов российских регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.

Ранее в СМИ появились фотографии Путина, сделанные в его рабочем кабинете во время электронного голосования. Самые внимательные россияне разглядели, что на ручных часах президента окошко с датой показывало 10 сентября. При этом президент дистанционно выбрал кандидатов накануне, 17 сентября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Президент Владимир Путин не устанавливает дату на своих часах и не смотрит на нее, сообщает радио Sputnik.

Общество,Дмитрий Гусев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,ИА Sputnik,РЕН ТВ,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители